Business news: Cile, Telefonica vende per 400 milioni di euro a Kkr il 60 per cento di InfraCo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa di telecomunicazioni spagnola Telefonica ha annunciato questo venerdì il passaggio al fondo d'investimento statunitense Kohlberg Kravis Roberts (Kkr) del 60 per cento di InfraCo, società incaricata distributrice di fibra ottica in Cile, per circa 400 milioni di euro. L'operazione, comunicata alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv) spagnolo, fa parte della strategia del gruppo di portare avanti una politica attiva di gestione del suo portafoglio di attività e di beni e di riduzione del debito. (Res)