- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipa alla conferenza stampa di inaugurazione "Nexi accompagna Base nella trasformazione digitale per una società senza contanti", con Matteo Bartolomeo, presidente di Base e Paolo Bertoluzzo, amministratore delegato di Nexi.Base Milano, via Bergognone 34 (ore 12:00)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessore al turismo e alla qualità della vita Roberta Guaineri intervengono alla conferenza stampa di presentazione di "Milano Wine Week 2021". Partecipano: Gian Marco Centinaio, sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali; Ettore Prandini, presidente Coldiretti; Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura; Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe e vice presidente vicario Confcommercio; Federico Gordini, Presidente Milano Wine Week.Palazzo Reale, ingresso da scalinata Arengario, Sala delle Cariatidi (ore 16:30)Si riunisce il Consiglio comunalediretta streaming sul sito del Comune (ore 16:30)REGIONEConfronto tra le forze politiche di opposizione alla giunta Fontana sulla riforma della sanità lombarda. Sono presenti esponenti di Articolo Uno, Azione, Centro Democratico, + Europa, Italia Viva, Lombardi Civici Europeisti, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Sinistra Italiana, Verdi della Lombardia.Diretta streaming (ore 14:30)L'assessore all'ambiente e clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, partecipa all'inaugurazione dei mezzi elettrici di Auser Lecco. Sono presenti il presidente regionale di Auser, Fulvia Colombini, il presidente Auser di Lecco, Claudio Dossi, il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, e l'assessore all'Ambiente cittadino Renata Zuffi.Palazzo del Municipio, piazza Diaz, 1 Lecco (ore 15)Incontro pubblico su sanità lombarda e ricadute di Next Generation Eu con il segretario regionale Vinicio Peluffo, il capogruppo in Regione Fabio Pizzul, la deputata Elena Carnevali, la responsabile Salute del Pd Sandra Zampa e l'eurodeputato Pierfrancesco Majorino.Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, via Fabio Filzi, 22 o diretta streaming (ore 16:15)VARIELa Fondazione Ambrosianeum presenta il rapporto sulla città 2021: “Ripartire: il tempo della cura”. Intervengono: Floriana Cerniglia, Professore Ordinario di Economia politica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano; Elio Franzini, Rettore Università degli Studi di Milano. Presentano: Marco Garzonio, Presidente Fondazione Ambrosianeum e Rosangela Lodigiani, curatrice del rapporto sulla città.Diretta streaming sui canali social di Fondazione Ambrosianeum (pagina Facebook e canale YouTube) (ore 11)Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi visita a Bergamo il campus Steam dell’Isis Giulio Natta e dell’Itis Pietro Paleocapavia Europa 13, Bergamo (ore 11.45)Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi visita i laboratori Smile Smart manufacturing innovation lab for enterprises e Joiint lab (Robotic intelligence league Bergamo).Kilometro Rosso Innovation District (ore 14:40) (Rem)