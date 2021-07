Migranti: Turchia, politica Ue su immigrazione “manca di coordinamento”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica dell’Unione europea (Ue) riguardo all’immigrazione manca di coordinamento, e vi è un tentativo di far ricadere la responsabilità internazionale del fenomeno sui Paesi di transito. Lo afferma un comunicato del ministero degli Esteri della Turchia, pubblicato oggi a commento del naufragio di un’imbarcazione avvenuto ieri al largo di Zarzis, in Tunisia, dopo il quale almeno 43 migranti sono stati dispersi in mare. “Questa tragedia nel Mediterraneo non è la prima e non sarà l’ultima”, afferma la nota della diplomazia turca. “Tuttavia, la mancanza di coordinamento nella responsabilità di ricerca e di soccorso in mare nell’ambito dell’Ue, e il tentativo di attribuire la responsabilità internazionale ai Paesi di transito, sono una minaccia per il diritto alla vita dei migranti”, prosegue il comunicato. “Né la Libia né la Turchia sono fonti di migrazione irregolare. La causa dei movimenti migratori sono l’instabilità, i conflitti e la povertà in corso nell’Africa sub-sahariana, in Afghanistan e in Siria”, aggiunge il ministero, invitando a eliminare “le cause” del problema. “Facciamo appello alla comunità internazionale affinché trovi una soluzione alle radici dei flussi migratori, e condivida equamente le responsabilità”, conclude la nota. (Tua)