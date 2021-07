Brasile: Lula, pronto a continuare la lotta politica e a iniziare un tour nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luiz Inacio Lula da Silva, ex presidente del Brasile e leader del Partito dei lavoratori (Pt), è pronto a continuare la lotta politica “per recuperare la democrazia” e a iniziare “dal 12 o 14 luglio” un viaggio nel Paese per parlare con i cittadini. Lo ha dichiarato in un’intervista pubblicata dalla testata argentina “Pagina 12”, criticando duramente le politiche dell’attuale presidenza di Jair Bolsonaro. “Ho 75 anni ma mi sento con l’energia dei 30. Oggi abbiamo il più alto numero di disoccupati nella storia del nostro Paese. Quasi il 15 per cento della popolazione economicamente attiva è disoccupata, quindi abbiamo una precarietà gigantesca. In Brasile le persone credono di essere microimprenditori, quando in realtà non hanno quasi nessun diritto. I diritti dei lavoratori sono scomparsi, stanno distruggendo tutte le conquiste dei lavoratori”, ha affermato l’ex presidente, contestando anche i piani di privatizzazione riguardanti Petrobras ed Electrobras. (segue) (Abu)