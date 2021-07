Brasile: Lula, pronto a continuare la lotta politica e a iniziare un tour nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lula ha attaccato Bolsonaro anche su altri fronti, a cominciare dalla gestione dell’epidemia di coronavirus: “Ha una grande responsabilità per gran parte delle morti che avrebbero potuto essere evitate”. “Non avrei mai immaginato che il Brasile avrebbe eletto presidente un genocida, un fascista che non ama i neri o le persone Lgbti, e in più che non ama i sindacati, non ama i lavoratori, non ama gli indios, non vuole preservare la nostra foresta pluviale amazzonica” e “promuove la vendita di armi”, ha detto. Lula ha poi sostenuto che contro l’ex presidente Dilma Rousseff ci fu un “colpo di Stato” che ha portato al potere un “fascista”: “Dopo la Costituzione dell’88 non potevamo immaginare che il nostro Paese eleggesse un presidente che sia un fascista. Non immaginavamo che un colpo di stato come quello accaduto a Dilma fosse possibile. Un golpe fascista che è stato montato dalla destra e dai media e che ha gettato il Brasile nel fango in cui si trova oggi”. (segue) (Abu)