Brasile: Lula, pronto a continuare la lotta politica e a iniziare un tour nel Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel lungo colloquio con la testata Lula ha allargato lo sguardo all’intera regione latinoamericana, dove le disuguaglianze si sono acuite a causa della pandemia, invocando l’unione delle forze: “L’America Latina deve capire che dobbiamo essere un blocco. Un blocco che pensa economicamente, socialmente, che pensa in modo unito. Il mondo è diviso in blocchi e non possiamo continuare a negoziare separatamente”. A questo proposito ha aggiunto che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che a suo parere è un “conservatore” in politica estera, “deve capire che l’America Latina deve avere il diritto di crescere”. Secondo Lula la regione ha subito una battuta d’arresto con la morte di leader come l’argentino Nestor Kirchner e il venezuelano Hugo Chavez, l’uscita di scena della cilena Michelle Bachelet e il “colpo di stato in Bolivia”, ma la tendenza può cambiare dopo le vittorie di Alberto Fernandez in Argentina, Luis Arce in Bolivia e Pedro Castillo in Perù. (Abu)