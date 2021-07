Cile: incidenti e proteste, Costituente inizia lavori con un'ora di ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Momenti di tensione nella capitale del Cile, Santiago, per l'esordio della Convenzione costituente che dovrà redigere la nuova Carta in sostituzione di quella del 1980. I lavori sono iniziati con un'ora di ritardo a seguito di scontri tra un gruppo di manifestanti, in gran parte legati alla "Lista del Pueblo", movimento indipendente di sinistra, e le forze di sicurezza, causando un ritardo di almeno un'ora nell'avvio dei lavori. Il magistrato Carmen Gloria Valladares, presidente della seduta, ha dovuto attendere che tutti e 155 costituenti fossero rientrati dopo aver abbandonato l'aula per verificare la situazione dell'ordine pubblico. Gli eletti hanno quindi prestato giuramento. (segue) (Abu)