Giustizia: Durigon (Lega), 9mila firme raccolte a Roma

- "Il weekend di mobilitazione della Lega per sostenere i quesiti referendari ha ottenuto un grande successo con circa 9.000 firme registrate nei banchetti organizzati nelle strade e nelle piazze della Capitale. Nei prossimi giorni saranno allestiti ulteriori gazebo sul territorio. Inoltre, è possibile continuare a firmare nelle varie sedi della Lega a Roma, in particolare presso via Botteghe Oscure 54". Lo dichiara in una nota Claudio Durigon, coordinatore della Lega nel Lazio e Sottosegretario al Mef. (Com)