- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 5 luglio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni III, II e VI. Odg: ratifica accordo di programma e riconoscimento localizzazione urbano-periferica non addensata L.2. MirafioriOre 13 - riunione del Consiglio ComunaleREGIONEore 10.30, Cairo Montenotte (Sv), Scuola di Polizia penitenziaria (largo Caduti del Corpo di Polizia), il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano svolge due lezioni.ore 11.30, Aula, riunione congiunta delle Commissioni III, presidente Claudio Leone, e V, presidente Angelo Dago.ore 12, Aula, riunione della V Commissione, presidente Angelo Dago.ore 14, Videoconferenza, convocazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle Autonomie locali (Cal).ore 14.30, Aula, riunione della Commissione nomine.ore 15, Videoconferenza, convocazione del Consiglio delle Autonomie locali (Cal). (Rpi)