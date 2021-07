Milano 2021: Sala, sindaco di personalità forte altrimenti non funziona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il sindaco di Milano deve essere uno che prende le decisioni, di grande personalità, altrimenti non funziona”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervistatato a Radio Popolare nel programma “La domenica del sindaco”. “Il sindaco – ha spiegato Sala - ascolta tutti, ha intorno persone di fiducia, ma decide. Non esiste che arriva uno, poi gli mettono il vice. Uno che si candida a fare il sindaco di Milano, di fronte alle tante situazioni quasi giornaliere in cui bisogna decidere, deve avere il coraggio di dire ai milanesi 'decido io', non deve lasciare l'idea che poi dietro c'è qualcun altro, qualche suggeritore o qualche protettore. Io consiglio di mettere qualcuno di grande personalità, se no non funziona. I milanesi, devono vedere che quando c'è un casino ci metti la faccia, magari sbagli, ma sei tu”. (Rem)