Libano: premier designato Hariri di ritorno a Beirut, al via nuovi incontri per governo

- Il primo ministro designato del Libano, Saad Hariri, è rientrato oggi a Beirut dopo un soggiorno negli Emirati Arabi Uniti, per riavviare le consultazioni in vista della formazione del nuovo esecutivo del Paese dei cedri. Lo riferiscono diversi media libanesi, secondo cui il premier incaricato dovrebbe incontrare nei prossimi giorni il presidente del parlamento, Nabih Berri, e gli ex primi ministri Nagib Mikati, Tammam Salam e Fuad Siniora. Dopo i colloqui in questione Hariri deciderà se eventualmente rinunciare all’incarico, oppure presentare una nuova squadra di governo al capo dello Stato, Michel Aoun. Il Libano è privo di un governo nel pieno delle sue funzioni da ormai quasi un anno, ovvero da quando l’esecutivo del premier uscente Hassan Diab ha rassegnato le dimissioni dopo la devastante esplosione del porto di Beirut del 4 agosto 2020. Incaricato di formare il governo lo scorso ottobre 2020, dopo il fallimento del breve tentativo avviato dal diplomatico Mustafa Adib, Hariri non è ancora riuscito a portare a termine il compito a causa di gravi disaccordi con il presidente Aoun e con il genero, e leader della Corrente patriottica libera (Cpl), Gebran Bassil. (Res)