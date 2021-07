Grecia: premier Mitstotakis critica i cittadini che non vogliono vaccinarsi contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Grecia non attueranno nuove restrizioni per proteggere poche persone non vaccinate contro il coronavirus. Lo ha affermato il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, in un'intervista all'edizione domenicale del quotidiano "Kathimerini". Il capo del governo ha ricordato come la vaccinazione anti Covid non sia stata resa obbligatoria, ma ciò ha portato alcuni cittadini ad astenersi consapevolmente, puntando sull'immunità di gregge. "Il Paese non chiuderà di nuovo per proteggere alcune persone non vaccinate e non lasceremo che la stragrande maggioranza della popolazione greca vaccinata ne paghi il costo", ha dichiarato Mitsotakis. Il premier ellenico ha sottolineato che, contrariamente alle precedenti fasi della pandemia, quando sono state prese misure per proteggere la salute pubblica, "ora abbiamo la soluzione dei vaccini". “Non dimentichiamolo. Al momento abbiamo vaccini. Abbiamo la risposta. E abbiamo alcune persone che scelgono consapevolmente di non proteggersi, di non proteggere i propri cari e attraverso il loro comportamento di portare sempre il rischio di una nuova ondata di pandemia", ha sottolineato Mitsotakis. (Gra)