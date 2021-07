Energia: ministro Petrolio Iraq, Bp e Lukoil valutano di ritirarsi da attività nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie petrolifere Bp e Lukoil stanno valutando di ritirarsi dall’Iraq, a causa del deterioramento dell’ambiente degli investimenti nel Paese. Lo ha detto al parlamento di Baghdad il ministro del Petrolio iracheno, Ihsan Abdul Jabbar Ismail, citato dai media iracheni. “Shell si è ritirata, Bp si è ritirata e Lukoil ha dato notifica formale della (sua intenzione) di vendere le proprie quote ai cinesi. Exxon Mobil si è ritirata”, ha detto il ministro. “L’ambiente degli investimenti al momento in Iraq è inadeguato a trattenere investitori importanti. Tutti i grandi investitori stanno o cercando un altro mercato o un altro partner”, ha detto il ministro. Le compagnie internazionali attive in Iraq affrontano diverse sfide relative alla sicurezza e agli investimenti. “Non stiamo parlando di nazionalizzazione (…), dobbiamo comprare la quota di ogni appaltatore che vuole uscire. Dobbiamo comprare la loro quota”, ha detto Ismail. (Res)