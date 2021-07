Ue: "Faz", nuove regole su tassazione sistema aviazione civile europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Ue vuole proporre nuove tasse sull'energia nel suo pacchetto climatico "Fit for 55" di metà luglio, che riguarderanno anche il settore dell'aviazione. E' quanto emerge da una bozza a disposizione del quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo cui potrebbe essere istituita una tassa minima europea per il consumo di cherosene da parte delle compagnie aeree. Tuttavia, secondo "Faz", ciò dovrebbe valere solo per i voli intraeuropei. Inoltre, la tassa sul cherosene deve essere introdotta gradualmente nell'arco di dieci anni. Nella misura in cui gli accordi internazionali lo consentono, la Commissione vuole anche esentare gli Stati dall'imporre una tassa sul kerosene anche sui voli verso Paesi extra Ue. I voli cargo dovrebbero essere generalmente esclusi. In caso contrario, secondo il progetto, potrebbero subire svantaggi nella competizione internazionale. I fornitori di Paesi extra UE hanno un'elevata quota di mercato nel traffico intraeuropeo e, secondo la maggior parte degli accordi internazionali, dovrebbero essere esenti dalle tasse sul cherosene, riferisce "Faz". (Geb)