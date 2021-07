Nord Macedonia: protesta a Skopje contro autorità Repubblica Ceca per omicidio giovane rom a Teplice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 1000 cittadini della Macedonia del Nord hanno partecipato a una protesta davanti all'ambasciata ceca a Skopje, chiedendo giustizia e responsabilità per l'omicidio del giovane di origine rom Stanislav Tomas di Teplice, in Repubblica Ceca. Il movimento Avajache ha organizzato la protesta ritenendo che questo omicidio sia l'ultimo caso di brutalità della polizia a causa del razzismo sistemico contro i rom in Europa. Come riferiscono i media macedoni, Avaja ha accusato le autorità ceche, guidate dal premier Andrej Babis e dal presidente Milos Zeman, nonché dal ministro degli Interni Jan Hamacek, non solo di non aver condannato la brutalità della polizia, ma di aver persino ringraziato le forze di sicurezza per la loro reazione e espresso sostegno agli agenti di Teplice. (segue) (Seb)