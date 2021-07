Vaticano: chi è Sergio Alfieri, il medico che opererà il Papa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il professor Sergio Alfieri ad operare Papa Francesco per la stenosi diverticolare sintomatica del colon: si tratta del direttore dell'unità operativa di chirurgia digestiva del Gemelli di Roma. Nato nella capitale il 28 dicembre del 1966, si è laureato nel 1992 all'università Cattolica del Sacro Cuore con il massimo dei voti. Ha conseguito il diploma di specializzazione in chirurgia generale nel 1997. È diventato professore associato in chirurgia generale nel 2010, per poi passare professore ordinario nel 2018. Sergio Alfieri è anche coordinatore del centro chirurgico del colon retto e coordinatore del centro chirurgico del pancreas del Gemelli. È autore di svariate pubblicazioni. (Civ)