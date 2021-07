Autostrade: chiusure notturne su A1 in immissione allacciamento A24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul ramo di allacciamento A24 Roma-Teramo/A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle due notti consecutive di mercoledì 7 e giovedì 8 luglio, con orario 22-6, per chi proviene sia da Roma est sia da Tivoli, sarà chiusa la rampa di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze. In alternativa si consiglia di proseguire sulla A24 fino a raggiungere il Grande raccordo anulare di Roma, seguire le indicazioni per Firenze, immettersi sulla Diramazione Roma nord verso la A1 e proseguire sulla A1 in direzione di Firenze. (Com)