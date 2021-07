© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un abbraccio affettuoso a Papa Francesco dopo la notizia del suo ricovero in ospedale per un intervento chirurgico, con l’augurio di rivederlo presto tra noi e tra tutti i suoi fedeli". Lo scrive su Twitter Enrico Michetti, candidato del centrodestra a Sindaco di Roma. (Com)