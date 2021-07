Vaticano: concluso intervento del Papa al Gemelli, nessuna complicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa l’operazione di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Secondo quanto si apprende l’intervento, effettuato dal professor Sergio Alfieri, direttore dell’unità operativa di chirurgia digestiva del Gemelli, sarebbe perfettamente riuscito. Il Santo Padre è stato sedato per l’operazione, e ora rimarrà per un breve periodo in osservazione prima di essere trasferito in reparto. Sarebbe prevista per domani una valutazione post-operatoria. (Civ)