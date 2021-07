Difesa: Ucraina, Zelensky intende creare "una flotta moderna e forte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato la creazione di una flotta moderna e forte è una delle sue priorità come capo dello Stato. In occasione dei festeggiamenti per la Giornata della marina ucraina, tenutisi a Odessa, Zelensky ha spiegato che la costruzione di una potente forza navale, "dotate di navi e armi moderne e pronte a rispondere adeguatamente a qualsiasi minaccia, è una delle mie priorità come presidente ucraino". "Lavoriamo duramente per garantire le capacità delle forze navali, fornire loro armi missilistiche come principale fattore deterrente in mare e renderli pienamente consapevoli della situazione in mare, anche sott'acqua", ha detto Zelensky. Altri Paesi, tra cui Turchia, Regno Unito e Stati Uniti, contribuiranno a rafforzare le forze navali ucraine, ha aggiunto il presidente. Zelensky ha anche affermato che il primo scafo del moderno modello di corvetta ucraina è stato posato in Turchia, mentre l'intero progetto sarà terminato in Ucraina entro la fine del 2023. Attualmente, l'Ucraina insieme a 32 nazioni sta prendendo parte all'esercitazione militare Sea Breeze 2021 nel Mar Nero, che include 5.000 militari, 40 aerei e 32 navi. (Rum)