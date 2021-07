Atac: Michetti, trasporto pubblico fondamentale, confido in soluzione per autisti precari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un efficiente sistema di trasporto pubblico locale è fondamentale per garantire la vivibilità di una città come Roma: meno traffico, meno inquinamento, meno veicoli privati in circolazione”. Così in una nota Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra. "La Capitale - aggiunge - ha bisogno di nuove linee della metropolitana, una più moderna flotta di autobus, incentivi all'uso dei taxi. Atac, in particolare - spiega - deve diventare più efficiente e moderna con investimenti mirati, meno sprechi e risorse umane adeguate al fabbisogno. È per questo che confido in una veloce soluzione per gli autisti precari di Atac, che in questi giorni sono alle prese con rinnovo del contratto e le stabilizzazioni. Centinaia di lavoratori e le loro famiglie non possono rimanere nel limbo dell'incertezza. La delibera di Giunta Capitolina si può fare subito, basta perdite di tempo”, conclude Michetti. (Com)