Atac: Assessore Roma, azienda e sindacati rispettino lavoratori e indirizzo amministrazione

- "Sulle assunzioni in Atac abbiamo espresso una chiara volontà politica sin dall'inizio: procedere con le adeguate assunzioni di personale proprio per soddisfare il servizio che l'azienda dovrà garantire all'utenza. Ovviamente ci aspettiamo che Atac faccia la sua parte e proceda velocemente a ultimare gli atti necessari alla regolarizzazione dei contratti". Così in una nota il vice sindaco con delega alla città in Movimento, Pietro Calabrese. "Allo stesso modo abbiamo chiesto ai sindacati di firmare la proroga per tutelare i dipendenti e non mettere a rischio circa 400 posti di lavoro. La proroga di tre mesi che l'azienda ha previsto per perfezionare l'istruttoria insieme al dipartimento Partecipate di Roma Capitale fa parte dell'iter sia per contrattualizzare le stabilizzazioni, sia per assumere ulteriore personale a tempo indeterminato". (segue) (Com)