Atac: Assessore Roma, azienda e sindacati rispettino lavoratori e indirizzo amministrazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei prossimi giorni convocherò azienda e sindacati in Campidoglio sia per confermare la nostra volontà politica sulla necessità di procedere con le stabilizzazioni e nuove assunzioni, sia per assicurarmi personalmente dell'impegno da parte di Atac a completare l'istruttoria, come richiesto dall'amministrazione capitolina. Mi auguro che le sigle sindacali siano disposte a sottoscrivere la proroga a tutela dei lavoratori. Serve la massima responsabilità da parte di tutti per un percorso veloce e trasparente". (Com)