Svezia: attacco informatico blocca catena di supermercati Coop e altri esercizi commerciali

- La catena di supermercati svedesi Coop ha dovuto chiudere i propri esercizi commerciali in diverse parti del Paese nel fine settimana, a causa dell'attacco informatico che ha colpito i sistemi dell'azienda. Come riferisce l'emittente svedese "Svt", almeno 800 negozi sono rimasti chiusi nei giorni scorsi, e solo in alcune regioni del Paese scandinavo è stato possibile tenere aperti oggi gli esercizi. "È in corso un lavoro intenso e continuerà davvero per tutta la giornata. Ma sembra che la maggior parte dei nostri negozi sarà chiusa. Sfortunatamente, non ho una cifra esatta su quanti o dove siano", ha detto Kevin Bell, addetto stampa di Coop. "In questo momento il nostro obiettivo è risolvere la situazione e garantire che i nostri negozi possano riaprire per i nostri clienti e soci il prima possibile", ha spiegato Bell. (segue) (Sts)