Svezia: attacco informatico blocca catena di supermercati Coop e altri esercizi commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì sera il sistema di cassa della catena alimentare è stato paralizzato da un attacco informatico. Tuttavia, l'attacco non è stato diretto alla stessa Coop, ma alla società statunitense Kaseya, il cui software è a sua volta utilizzato dal fornitore di Coop, Visma Esscom. Oltre a Coop, anche la catena di farmacie Apotek Hjartat, la compagnia ferroviaria SJ e i distributori St1 hanno subito disagi. Nei giorni scorsi è emerso che sono state colpite dall'attacco informatico più di mille aziende in 11 Paesi. In un'intervista con "Svt", il ministro della Difesa svedese Peter Hultqvist ha detto di prendere sul serio l'attacco informatico, dal momento che potrebbe colpire non solo aziende private ma anche il settore pubblico. (Sts)