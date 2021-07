Usa: Biden annuncia “estate di gioia e libertà”, 62 per cento approva gestione Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Giorno dell’Indipendenza, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato una stagione più positiva e ringraziato coloro che stanno collaborando per conseguire tale obiettivo. “Questo 4 luglio l’America è tornata. Stiamo andando verso un’estate di gioia – di libertà – grazie ai milioni di americani che si sono fatti vaccinare. Ai lavoratori in prima linea ed essenziali che hanno reso possibile questa giornata: grazie”, ha scritto su Twitter il leader della Casa Bianca. Biden, con la first lady Jill, si appresta a celebrare il 245mo anniversario della Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America nel South Lawn, il grande prato sul retro della residenza presidenziale, alla presenza di una platea di invitati composta soprattutto da famiglie di militari e lavoratori essenziali. Il presidente terrà un discorso e la serata si concluderà con i fuochi d’artificio. (segue) (Nys)