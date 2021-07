Usa: Biden annuncia “estate di gioia e libertà”, 62 per cento approva gestione Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annunciata celebrazione dell’indipendenza dal coronavirus, tuttavia, cade in un momento di preoccupazione per la diffusione della variante delta e per l’esitazione vaccinale di una parte della popolazione. All’inizio del suo mandato Biden aveva fissato l’obiettivo di vaccinare con almeno una dose il 70 per cento dei cittadini adulti entro il 4 luglio. I dati di ieri dell’agenzia federale di sanità pubblica Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) indicano che dai 18 anni in su hanno ricevuto almeno una dose 172.941.345 persone, pari al 67 per cento dellacategoria. La maggioranza dei suoi connazionali, comunque, è soddisfatta dell’operato del presidente nella gestione della pandemia: secondo un sondaggio di “Washington Post” e “Abc News” il 62 per cento la approva, mentre il 31 per cento la disapprova e il sette per cento non si esprime. (segue) (Nys)