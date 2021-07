Usa: Biden annuncia “estate di gioia e libertà”, 62 per cento approva gestione Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione scende al 50 per cento nella valutazione complessiva della presidenza Biden, con il 42 per cento di disapprovazione e un otto per cento di indecisione. La percentuale degli insoddisfatti è ancora più alta quando si tratta di valutare la risposta alla criminalità: sono il 48 per cento quelli che disapprovano e 38 per cento quelli che approvano le politiche di settore, mentre il 14 per cento non si esprime. Sulla questione migratoria al confine col Messico Biden raccoglie ancora meno consensi: il suo tasso di approvazione scivola al 33 per cento mentre quello di disapprovazione sale al 51 per cento, con un 16 per cento che non dichiara la sua opinione. (Nys)