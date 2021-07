Regno Unito: gruppo John Lewis punta a mercato immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo britannico John Lewis sta prendendo in considerazione l'idea di costruire 10 mila abitazioni case nel prossimo decennio. Il gruppo, come riferisce il quotidiano "The Guardian", intende puntare al mercato immobiliare e avrebbe identificato abbastanza spazio in eccesso sui propri terreni per costruire almeno 7.000 abitazioni. Le proprietà, che andranno da monolocali a case con quattro camere da letto, saranno costruite su siti di proprietà della catena, sopra i supermercati Waitrose o su terreni adiacenti ai centri di distribuzione della società. Le prime abitazioni di John Lewis sono previste nel sud-est dell'Inghilterra, ma la proprietà ritiene che ci siano opportunità in tutto il Paese, data l'entità della crisi immobiliare a livello nazionale, poiché i prezzi degli immobili aumentano vertiginosamente. Agli 80 mila dipendenti di John Lewis, che sono partner nell'attività, potrebbero essere offerti affitti scontati. (Rel)