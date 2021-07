Turchia: nel primo semestre export verso Paesi confinanti a 9,1 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Turchia verso sei Paesi confinanti (Iran, Grecia, Iraq, Siria, Georgia e Bulgaria) hanno raggiunto nel primo semestre del 2021 il valore complessivo di 9,1 miliardi di dollari, in aumento del 36,5 per cento rispetto all’anno scorso. È quanto emerge da dati compilati dal ministero del Commercio di Ankara e dall’Assemblea turca degli esportatori (Tim). Nello stesso periodo del 2020, a fronte delle restrizioni indotte dalla pandemia di Covid-19, le esportazioni turche verso i sei Paesi in questione hanno totalizzato 6,7 miliardi di dollari, nel quadro di un calo complessivo del 6,26 per cento delle vendite all’estero. Il Paese ha concluso l’anno con esportazioni per 169,5 miliardi di dollari, superando l’obiettivo di 165,9 miliardi previsto nel programma a medio termine. Le importazioni sono invece aumentate del 4,3 per cento, per un totale di 219,4 miliardi di dollari. (segue) (Tua)