Turchia: nel primo semestre export verso Paesi confinanti a 9,1 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo mercato della Turchia tra i Paesi vicini è l’Iraq, che nel primo semestre ha importato beni turchi per più di 3,9 miliardi di dollari. Seguono la Bulgaria e la Grecia, con rispettivamente 1,63 e 1,26 miliardi di dollari. Iran, Siria e Georgia hanno acquistato prodotti turchi per 997,24, 689,93 e 652,8 milioni di dollari, secondo i dati. Il Paese che ha registrato il maggior incremento su base annua è la Siria (67 per cento), seguita dalla Grecia (60,6 per cento), dall’Iran (51,7 per cento) e dalla Bulgaria (50 per cento). Minore l’aumento nel caso di Iraq e Georgia, con le esportazioni in aumento rispettivamente del 23,3 e dell’11,2 per cento. Il settore che ha totalizzato più vendite a Paesi confinanti è quello dell’industria chimica (1,55 miliardi di dollari nel periodo di riferimento), seguito da cereali, oli di semi e affini (1,1 miliardi di dollari) e acciaio (760,92 milioni di dollari). Per quanto riguarda le esportazioni dei settori di difesa e aviazione, Ankara ha venduto ai Paesi in questione merci per 7,35 milioni di dollari. (Tua)