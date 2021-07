Medio Oriente: premier israeliano Bennett, daremo "risposta forte" a violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele è interessato a mantenere la calma e non ha interesse a “danneggiare” i residenti della Striscia di Gaza, ma alla violenza opporrà “una risposta forte”. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, aprendo oggi la seduta settimanale dell’esecutivo. “Lo chiarisco qui ancora una volta: le cose sono cambiate”, ha detto il nuovo premier dello Stato ebraico. Le dichiarazioni di Bennett giungono dopo che le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno lanciato questa notte nuovi raid aerei contro obiettivi del gruppo palestinese Hamas a Gaza, in risposta al lancio di palloni incendiari dall’enclave. “Stiamo anche lavorando a una soluzione per garantire l’assistenza umanitaria ai residenti di Gaza, senza valigie di dollari”, ha detto Bennett, facendo riferimento ai finanziamenti concessi alla Striscia dal Qatar negli ultimi anni. “Le valigie di dollari sono qualcosa che abbiamo ereditato e che dobbiamo fermare”, ha proseguito. Con l’approvazione di Israele, il Qatar negli anni passati ha distribuito centinaia di milioni di dollari in contanti, per permettere al gruppo Hamas di acquistare combustibile per la centrale elettrica di Gaza, pagare i funzionari pubblici e assistere decine di migliaia di famiglie bisognose. I pagamenti del Qatar non sono tuttavia ancora ripresi dopo la conclusione delle ostilità scoppiate tra il 10 e il 21 maggio scorsi tra forze israeliane e gruppi palestinesi: Israele si rifiuta infatti di consentire l’arrivo del denaro nella Striscia finché Hamas non rilascerà due civili tenuti prigionieri, e i corpi di due militari israeliani. (Res)