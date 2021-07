Grecia: da domani al via stagione dei saldi estivi, apertura anticipata di una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 5 luglio inizieranno in Grecia i saldi estivi, la cui apertura è stata anticipata di una settimana da parte del ministero dello Sviluppo e degli investimenti. La finestra dei saldi resterà comunque chiusa il 31 agosto. La decisione del ministro Adonis Georgiadis si applicherà solo per quest'anno e intende aiutare sia l'imprenditorialità che i consumatori, ha affermato il dicastero in una nota. I negozi di Atene avranno anche la possibilità di rimanere aperti domenica 11 luglio, come avviene la prima domenica di ogni stagione dei saldi. L'associazione dei rivenditori di Atene ha già proposto l'orario di apertura dalle 11:00 alle 18:00. per quel giorno, come riferisce il quotidiano "Kathimerini". (Gra)