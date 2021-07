Nord Macedonia: protesta a Skopje contro autorità Repubblica Ceca per omicidio giovane rom a Teplice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità ceche hanno cercato di giustificare l'incidente come un uso legittimo della forza, sostenendo che Stanislav Tomas era sotto l'effetto di sostanze che creano dipendenza. A sua volta, Avaja sostiene che il video dell'arresto diffuso attraverso i social network mostra che un agente di polizia era inginocchiato sul collo di Tomas da circa cinque minuti e di aver chiamato un'ambulanza dopo aver realizzato che non si muoveva più. Gli attivisti per i diritti dei rom sottolineano che la brutalità della polizia contro la minoranza etnica è la modalità più visibile di funzionamento del razzismo sistemico in Europa. Durante la protesta, Avaja ha anche ricordato il caso irrisolto di brutalità della polizia del settembre 2020 nella Macedonia del Nord, quando tre rom sono stati picchiati a Bitola. Finora non c'è stato alcun esito giudiziario per questo caso. (Seb)