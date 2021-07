Covid: in Lombardia calano i ricoveri, 131 nuovi positivi e un decesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano bollettino diramato dal Ministero della Salute sulla diffusione del Coronavirus, in Lombardia si contano 131 nuovi casi su 25.866 tamponi effettuati (con un indice di positività dello 0,50 per cento). In calo i ricoveri, sia nei reparti covid, dove si trovano 195 pazienti, 13 meno di ieri, sia nelle terapie intensive, dove i ricoverati sono 44, 1 meno di ieri. I decessi totali dall'inizio della pandemia sono 33.786, uno più di ieri. (Rem)