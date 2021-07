Euro 2020: all'Uefa Festival tra cantanti emergenti e musica jazz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uefa Festival accompagna la cavalcata della Nazionale all'insegna della musica e di ritmi incalzanti. I numeri raggiunti fino ad oggi rispecchiano le aspettative della più grande Fan Zone d'Europa. Il picco di partecipazione si è raggiunto in occasione della gara tra Belgio e Italia, con 7.764 presenze tra cittadini e turisti. L'Uefa Festival ha accolto in totale 71.142 persone, ma la festa continua fino all'11 luglio. La vigilia della semifinale, lunedì 5 luglio, sarà dedicata a 'Canta Roma Canta', il concorso per nuovi talenti indetto da Roma Capitale e riservato a solisti o band composte da persone nate o residenti a Roma. Sul palco, dalle ore 19.30, si alterneranno i vincitori della categoria cover e degli inediti che canteranno in italiano, inglese e dialetto romanesco. (segue) (Com)