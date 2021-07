Euro 2020: all'Uefa Festival tra cantanti emergenti e musica jazz (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attendendo la finale, domenica 11 luglio, la Fondazione Musica per Roma proporrà dalle ore 11.15 le sonorità jazz di Michael Supnik. L'artista americano si è ritagliato importante notorietà come trombettista, suonatore di cornetta e cantante jazz. In Italia da oltre vent'anni, è diventato uno dei principali artisti di New Orleans Jazz alla guida della Sweetwater Jazz Band, da lui fondata nel 1996. Il gruppo ha la prerogativa di intrattenere, coinvolgere e divertire il pubblico con musica e spettacolo. La band, dedicata a Louis Armstrong, si ispira allo stile delle piccole orchestre che suonavano nelle strade di New Orleans. (Com)