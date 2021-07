Fisco: Sciotto (Fapi), meno tasse per le imprese che investono in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meno tasse per le imprese che investono in Italia: chiediamo al governo di valutare una riforma del fisco con uno sguardo attento verso le attività che si adoperano per espandersi assumendo personale e comprando attrezzature. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “Per realizzare nuova stagione di crescita occupazionale ed innovazione tecnologica è necessaria una tassazione che premi i contribuenti che producono ricadute economiche nel nostro Paese: si tratta di concepire un modello fiscale amico e virtuoso delle imprese, in particolare di quelle piccole che rappresentano il cuore pulsante della nostra economia", ha detto. (Com)