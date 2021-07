Libano: ex deputato Frem lancia un nuovo movimento politico nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex deputato libanese Neemat Frem ha lanciato oggi un nuovo movimento politico nazionale, denominato “Progetto della nazione umana”. L’annuncio del deputato giunge a meno di un anno dalle prossime elezioni legislative e municipali del Libano, che dovrebbero tenersi nel maggio 2022. In un discorso pronunciato durante una cerimonia presso l’università di Notre Dame a Loauizé, l’ex parlamentare ha affermato che il Libano ha raggiunto “un punto di non ritorno”, e ha accusato la classe dirigente di “aver distrutto non solo il Paese, ma anche i libanesi”. “Abbiamo deciso di affrontare questa situazione non con odio o rabbia, ma in modo professionale e facendo piani coraggiosi”, ha proseguito, affermando che il progetto politico mira a garantire la “produttività” del Paese e “opportunità eque per tutti”. Frem, di professione industriale, si era presentato alle elezioni legislative del 2018 nelle liste della Corrente patriottica libera (Cpl), partito del presidente della Repubblica Michel Aoun e del genero Gebran Bassil. Successivamente Frem ha lasciato il gruppo parlamentare aounista (ottobre 2019) e il seggio da parlamentare (dopo la devastante esplosione del porto di Beirut del 4 agosto 2020). (Res)