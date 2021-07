Francia: Marine Le Pen rieletta a leader di Rassemblement National

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marine Le Pen è stata rieletta come leader del partito francese Rassemblement National (Rn). Lo ha annunciato oggi il portavoce della formazione di estrema destra, Jordan Bardella. "Congratulazioni a Marine Le Pen, rieletta dai membri come presidente di Rassemblement National con oltre il 98 per cento dei voti, durante il nostro congresso a Perpignan. Unito, il nostro movimento sta lavorando per le prossime scadenze", ha scritto su Twitter il portavoce. Le Pen è stata eletta per il quarto mandato come leader di Rn e si presenta come candidata alla presidenza per il partito, in vista delle elezioni del 2022 in Francia. Il congresso di Perpignan arriva dopo la sconfitta di Rn alle ultime amministrative, che hanno visto il partito perdere i ballottaggi in diverse regioni.(Frp)