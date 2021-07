Libia: Saleh, Commissione elettorale prosegua lavoro nonostante ostacoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh, ha accolto con favore la volontà dell’Alta commissione elettorale di tenere con successo le elezioni previste per il prossimo 24 dicembre, invitandola a non "prestare attenzione" ai tentativi di ostacolare il suo lavoro. Saleh lo ha detto in un discorso registrato, trasmesso oggi in occasione dell’inaugurazione del Centro media dell’Alta commissione elettorale. La Commissione ha ottenuto un grande successo nel costruire le sue capacità e nel qualificare il suo personale, ha detto Saleh, auspicando che il lavoro prosegua “secondo il calendario che conduce alla data prefissata" e aggiungendo che "ciò richiederà sforzi e un investimento di tempo”. La Commissione si trova davanti a un compito storico, ha proseguito il presidente del Parlamento, sottolineando che lo svolgimento delle elezioni parlamentari e presidenziali nella data prevista avrà riflessi positivi sul processo politico. Saleh ha inoltre fatto appello all’istituzione affinché non badi ai tentativi, fatti da "alcune parti", di ostacolare il suo lavoro, e ha esortato tutti gli attori a far prevalere l’interesse nazionale sugli interessi personali. (Lit)