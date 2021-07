India: Covid, meno di 500 mila casi attivi e più di 350 milioni di dosi di vaccini inoculati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha registrato 43.071 nuovi casi di coronavirus e 955 decessi. Il totale dei contagi è salito a 30.545.433 e quello delle vittime a 402.005. Lo riferisce il bollettino odierno del ministero della Sanità. Su 1.838.490 test effettuati ieri il tasso di positività è del 2,34 per cento. I casi attivi sono scesi sotto 500 mila: 485.350. Quelli risolti sono 29.658.078, con un tasso di guarigione del 97,07 per cento (quello di letalità è dell’1,32 per cento). Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e le somministrazioni effettuate finora sono 351.221.306, di cui 6.387.849 ieri. La campagna di vaccinazione si avvale di una piattaforma digitale chiamata Co-Win, che fornisce informazioni in tempo reale e serve a identificare e monitorare i destinatari dei vaccini. Il ministero degli Esteri ha annunciato per domani, 5 luglio, il Conclave globale Co-Win, un’iniziativa che vedrà la partecipazione di esperti internazionali di sanità e tecnologie. “L’India condividerà l’esperienza del suo avanzamento nella vaccinazione attraverso la piattaforma Co-Win”, ha sintetizzato su Twitter il portavoce del dicastero, Arindam Bagchi.(Inn)