Turismo: Comitato bus turistici, a Marina di Pietrasanta due giorni di assemblea nazionale

- Marina di Pietrasanta diventa per due giorni capitale italiana dei bus turistici: domani, lunedì 5 luglio, e martedì 6 luglio, la Versiliana ospiterà l'assemblea nazionale del Comitato bus turistici italiani. Stando al relativo comunicato stampa, all’evento saranno presenti quasi duecento operatori del settore, oltre a rappresentanti delle istituzioni, tra i quali sindaci e numerosi parlamentari: i lavori - che inizieranno lunedi alle 15:30 - prevedono dibattiti e confronti tematici su un settore che è parte integrante del segmento turistico. In programma anche una tavola rotonda (martedì 6, con inizio alle 9) con qualificati esponenti dei gruppi parlamentari sulle prospettive del settore dei bus turistici, oltre ad interventi specifici delle case automotive. Ai lavori sarà presente anche il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che concluderà la due giorni di assemblea nazionale. (Com)