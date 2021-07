Egitto-Turchia: ministro Esteri Shoukry, Ankara ha fatto "passi positivi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Turchia di fermare le attività dei media legati ai Fratelli Musulmani, e di non incentivarle, è un "passo positivo" coerente con le regole del diritto internazionale e le normali relazioni tra i Paesi, basate sulla non ingerenza negli affari interni. Lo ha detto il ministro egiziano degli Esteri, Sameh Shoukry, all'emittente "Al Kahera Wal Nas". Secondo quanto riferiscono oggi fonti ad "Agenzia Nova", Ibrahim Mounir, attuale guida dei Fratelli Musulmani, che risiede a Londra, ha ordinato il congelamento delle attività della Fratellanza in Turchia. "La politica che la Turchia ha iniziato ad adottare con l'Egitto è in linea con le regole del diritto internazionale", ha affermato Shoukry, sottolineando che il proseguimento di queste politiche positive significa "normalizzare le relazioni" tra i due Paesi. Secondo quanto trapelato in precedenza, i colloqui tra Egitto e Turchia sarebbero stati sul punto di fallire, a metà del mese scorso, a causa della rabbia del Cairo per la prosecuzione delle attività dei media legati alla Fratellanza da Istanbul. La scorsa settimana, importanti emittenti affiliate alla Fratellanza in Turchia hanno annunciato che avrebbero smesso di trasmettere, e bloccato i loro account sui social media. (Cae)