Spagna: polemiche per assembramenti fino a tarda notte dopo Pride di Madrid

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone si sono riversate ieri fino a notte inoltrata per le strade del centro di Madrid in occasione del Pride, in particolare nel quartiere Chueca. Gli assembramenti hanno generato non poche polemiche nella capitale spagnola. I residenti in particolare si sono lamentati degli assembramenti e del mancato distanziamento delle persone che partecipavano alla parata e poi hanno passato la serata nei ristoranti e locali della zona. (Spm)