Vaticano: Papa Francesco al Gemelli per intervento chirurgico programmato

- Papa Francesco è al Policlinico Gemelli di Roma per essere sottoposto ad un intervento chirurgico programmato. È arrivato nel primo pomeriggio e potrebbe essere dimesso in breve tempo: sarà operato dal professor Sergio Alfieri. Il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha spiegato che si tratta di un "intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon". Al termine dell'operazione dovrebbe essere diffuso un bollettino medico. (Civ)