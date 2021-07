Giappone: Assemblea metropolitana di Tokyo, Ldp in vantaggio su Tomin First negli exit poll

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono chiusi i seggi per l’elezione dell’Assemblea metropolitana di Tokyo, in Giappone, e gli exit poll, stando a quanto riferito dall’emittente televisiva pubblica “Nhk”, danno il Partito liberaldemocratico (Ldp) e Tomin First no Kai (Prima i tokyoiti) vicini, con il primo in vantaggio. L’Ldp dovrebbe incrementare i suoi 25 seggi, con i quali era la seconda forza politica nell’assemblea uscente, di 127: gliene vengono attribuiti tra 25 e 43. A Tomin First, il partito fondato dalla governatrice della capitale, Yuriko Koike, ne vengano assegnati tra 20 e 35, con un calo rispetto ai 46 che gli garantivano la maggioranza relativa. Alle 19:30 (ora locale) l’affluenza era al 28,41 per cento, 7,47 punti percentuali in meno rispetto al 2017. (segue) (Git)