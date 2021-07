Giappone: Assemblea metropolitana di Tokyo, Ldp in vantaggio su Tomin First negli exit poll (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono presentati 271 candidati, di cui 60 del Partito liberaldemocratico, 47 di Tomin First, 31 del Partito comunista (Jcp), 28 del Partito democratico costituzionale (Cdpj) e 23 di Komeito, principale alleato dell’Ldp. La campagna elettorale è iniziata il 25 giugno e le questioni principali sono state la gestione dell’epidemia di coronavirus e l’organizzazione delle Olimpiadi, che inizieranno il 23 luglio. L’Ldp e Komeito hanno promesso di ospitare i Giochi estivi in sicurezza; Tomin First si è espresso a favore di gare senza pubblico. I comunisti hanno chiesto la cancellazione dell’evento mentre il Cdpj un ulteriore rinvio. (segue) (Git)