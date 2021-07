Covid: assessore Lazio, 83 nuovi contagi su 21mila test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi su oltre 6mila tamponi nel Lazio (-1451) e quasi 15mila antigenici per un totale di oltre 21mila test, si registrano 83 nuovi casi positivi (-2), 2 decessi (-1), i ricoverati sono 155. I guariti sono 145, le terapie intensive sono 37 (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,3 per cento ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,3 per cento. I casi a Roma città sono a quota 61". Lo si legge in una nota dell'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Nelle province si registrano 12 nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore. Quattro nuovi casi a Frosinone, 5 nuovi casi a Latina, 2 a Rieti e 1 a Viterbo. (Com)