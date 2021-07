Israele: condannata a due anni e mezzo di carcere presunta spia di Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte distrettuale di Gerusalemme, in Israele, ha condannato a due anni e mezzo di carcere una donna palestinese, accusata di aver lavorato come “reclutatrice” per conto del partito sciita libanese Hezbollah. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Si tratta di Yasmin Jaber, ex dipendente della Biblioteca nazionale israeliana, residente a Gerusalemme Est, arrestata lo scorso agosto 2020 dopo un’inchiesta condotta dai servizi di sicurezza dello Stato ebraico. Tra le accuse pendenti contro la donna, quella di essersi recata due volte illegalmente in Libano (nel 2015 e nel 2016) e di aver mantenuto contatti negli anni con agenti di Hezbollah. (Res)